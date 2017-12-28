Аятолла Хаменеи: Рейган был умнее Трампа, но Иран не одолел

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: radiosvoboda.org

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что политика президента США Дональда Трампа относительно Ирана будет провальной так же, как и усилия его предшественника, сторонника жесткой линии в отношениях с Тегераном Рональда Рейгана.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Рейган был сильнее и умнее Трампа, лучшим деятелем в создании угроз, он также сбил наш самолет», – отметил Хаменеи в серии сообщений в сети Twitter и телевизионной речи 27 декабря.

В 1988 году американский военный корабль сбил иранский пассажирский самолет над Персидским заливом, погибли 290 человек на борту, Вашингтон впоследствии признал, что это было ошибкой. Тегеран считает, что это была сознательная атака на Иран, который тогда был в состоянии войны с соседним Ираком.

Трамп называет Иран «диктатурой», американская администрация ввела жесткие новые санкции из-за испытания в Иране баллистических ракет, что, по мнению Соединенных Штатов, нарушает дух ядерного соглашения 2015 года.

Администрация США также обвиняют Иран в вооружении шиитских повстанцев из движения «Аль-Хути» в Йемене, которые воюют с признанным мировым сообществом правительством. Тегеран отрицает это.

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