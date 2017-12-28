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четверг, 28 декабря, 2017, 15:10 Общество
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Ахтем Сеитаблаев получил главный приз «Молодости» за «Киборгов»

Режиссера Ахтема Сеитаблаева наградили главным призом КМКФ «Молодость» за фильм «Киборги».

Об этом сообщили организаторы мероприятия, информирует пресс-служба Госкино.

Во время вручения Ахтему Сеитаблаеву «Скифского оленя» генеральный директор «Молодости» Андрей Халпахчи отметил: «Я считаю, что за свою творческую работу и гражданскую позицию Ахтем заслуживает многих наград. Надеюсь, что наш «Скифский олень» будет потом стоять рядом с Оскаром».

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

«Я уверен в том, что мы являемся свидетелями возрождения украинского кино. Спасибо зрителям за такую высокую оценку, спасибо за то, что украинцы интересуются национальным кино. Искусство, в частности кино, формирует идентичность. Видимо, оно как инструментарий тоже со временем поможет идентифицировать нас как украинцев как политическую нацию, как людей, у которых есть своя система координат», – подчеркнул режиссер «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, «Киборги» собрали в прокате уже свыше 19,3 млн грн.

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кинокиборги
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2017-12-28 17:18:16