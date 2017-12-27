Закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры признали законным

Окружной административный суд Киева признал законным закрытие общего доступа к электронных деклараций сотрудников военной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают «Украинские новости».

Суд рассмотрел иск к заместителю генерального прокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса и Национального агентства по предотвращению коррупции.

«После выхода из совещательной комнаты суд принял решение – отказать истцу в удовлетворении иска», – сказано в сообщении.

Отмечается, что суд не установил нарушений действующего законодательства со стороны Матиоса.

Ранее Матиос постановил засекретить электронные декларации ряда сотрудников военной прокуратуры, среди которых Руслана Кравченко – прокурор по делу бывшего Президента Виктора Януковича.

НАЗК исключает, что публичный доступ к электронным декларациям ряда прокуроров будет открыт без соответствующего решения Матиоса.

Ранее военная прокуратура решила засекретить решения судов по делу о взрыве на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.

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