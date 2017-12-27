live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
27 грудня, середа
Олена Косюк, дружина аграрного лобіста Юрія Косюка
Олена Косюк, дружина аграрного лобіста Юрія Косюка
28 грудня, четвер
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
30 грудня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 27 декабря, 2017, 0:25 Мир
Читати новину українською
Во Франции объявили усиленный уровень метеорологической опасности

В четырех департаментах на юго-западе Франции объявлен оранжевый, предпоследний по степени опасности, метеорологический уровень.

Причиной повышения уровня опасности стали сильные порывы ветра, сообщает Укринформ.

«В департаментах Жиронда, Ланды, Атлантические Пиренеи и Восточные Пиренеи, которые сейчас страдают от сильных порывов ветра объявлен оранжевый уровень опасности», – информируют метеорологи.

В некоторых регионах порывы ветра превышают 120 км в час. В связи с сильными порывами ветра метеорологи предостерегают от возможного получения травм из-за сломанных деревьев и части зданий, которые могут быть оторваны ветром.

Ожидается, что непогода будет двигаться в сторону Корсики, вызывая высокие волны на море.
Франциянепогодачрезвычайная ситуация
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-27 04:20:39