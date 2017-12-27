Во Франции объявили усиленный уровень метеорологической опасности

В четырех департаментах на юго-западе Франции объявлен оранжевый, предпоследний по степени опасности, метеорологический уровень.

Причиной повышения уровня опасности стали сильные порывы ветра, сообщает Укринформ.

«В департаментах Жиронда, Ланды, Атлантические Пиренеи и Восточные Пиренеи, которые сейчас страдают от сильных порывов ветра объявлен оранжевый уровень опасности», – информируют метеорологи.

В некоторых регионах порывы ветра превышают 120 км в час. В связи с сильными порывами ветра метеорологи предостерегают от возможного получения травм из-за сломанных деревьев и части зданий, которые могут быть оторваны ветром.

Ожидается, что непогода будет двигаться в сторону Корсики, вызывая высокие волны на море.

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