Выразить полное недоверие к высшей власти государства может только народ, – Степан Хмара

Мы не должны ждать, что за нас кто-то сделает домашнее задание. Ведь массовое проявление недоверия к власти может объявить только сплоченное общество.

На этом подчеркнул герой Украины, диссидент, народный депутат Украины предыдущих созывов Степан Хмара в эфире программы «Vox populi» на телеканале ZIK.

По мнению государственного деятеля, Петр Порошенко завершил перестройку типичной мафиозной системы управления государства, зато абсолютно не справился с выполнением своих основных обязанностей президента государства.

«Должно наступить массовое проявление недоверия власти, прежде всего президенту, и требование к нему добровольно написать заявление и уйти в отставку. Ведь это в будущем могло бы смягчить его ответственность, ведь бесспорно, он натворил столько, что подпадает под определенные статьи Уголовного кодекса, и рано или поздно за это придется отвечать», – уверен Степан Хмара.

Безусловно, добавляет он, выдвинуть требования об отставке может только народ в форме мирного волеизъявления.

«К требованиям общества должны приобщиться общественные организации, интеллигенция и церкви, кроме Московского патриархата конечно. Граждане не должны позволять манипулировать собой, мол, не будем трогать президента, потому что это может использовать Путин. Зато Кремль и сейчас настолько мощно использует действующую украинскую власть, что трудно даже представить», – подчеркнул Степан Хмара.

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