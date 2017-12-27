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среда, 27 декабря, 2017, 0:15 Экономика
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В СБУ заявили, что не согласовывали поляка Станчака на пост руководителя «Укртрансгаза»

Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность к Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» гражданина Республики Польша Павла Юзефа Станчака.

Это является прерогативой исключительно НАК «Нафтогаз Украины», говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Вместе с тем, сообщаем, что при назначении лиц на должности, включенные в номенклатуру должностей работников Общества, пребывание на которых требует оформления допуска и доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что на сегодня в Службу безопасности Украины не поступали документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении господину Станчаку допуска к государственной тайне.

Напомним, что вчера была обнародована информация о том, что Служба безопасности Украины предоставила Павелу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы руководителем ПАО «Укртрансгаз».

Отмечалось, что об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение с П.Станчаком – Ред.)», – говорилось в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», сообщалось Интеракс-Украина.
НафтогазСБУУкртрансгазПавел Станчак
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2017-12-28 06:00:27