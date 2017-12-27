В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла

В Польше, вчера, 26 декабря, в 11:15 (12:15 по киевскому времени) зафиксировано довольно сильное землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает meteoprog.pl.

Эпицентр землетрясения находился в 6 км от города Польковице в Нижнесилезском воеводстве, на глубине 2 км. Подземные толчки также ощущались в других регионах страны. На данный момент нет никакой информации о разрушениях и жертвах.

Напомним, 18 декабря, пятеро польских шахтеров пострадали в результате толчков на шахте Мисловице-Весола на юге Польши.

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