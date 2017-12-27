В этом году погибло почти две сотни бойцов ВСУ, – Генштаб

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

В частности в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойца были ранены.

«А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих», – говорится в публикации.

В Генштабе также добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

В конце октября в Генштабе сообщали о общие потери украинской армии с начала АТО в апреле 2014 года.

«По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2 333, санитарные – 8 377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)», – говорилось в сообщении Генштаба.

«В течение 2016 года в результате боевых действий погибло 212 военнослужащих ВСУ, а санитарные потери составили 1 277 военнослужащих ВС Украины. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых», – добавляли тогда в Генштабе.

Там также отмечали, что «2017 года наблюдается тенденция к значительному уменьшению вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины».

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