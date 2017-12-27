В аэропорту «Борисполь» ожидают прилет освобожденных заложников

На территории военного сектора аэропорта «Борисполь» около трехсот человек продолжают ждать прибытия самолета с освобожденными пленными.

Об этом сообщает Укринформ.

Родственники, журналисты и неравнодушные сограждане находятся на территории аэропорта уже более четырех часов. Среди тех, кто ждет возвращения пленников, – люди разного возраста, в частности есть и маленькие дети.

Люди держат в руках сине-желтые флаги, цветы и плакаты со словами поддержки. Перед этим они также оставили автографы и пожелания на флагах, которые будут переданы освобожденным заложникам.

Вместе с тем в сообществе «Встреть своих!» в соцсети сообщают, что самолет с освобожденными украинцами должен вылететь из Харькова в Борисполь ориентировочно в 22:30.

«Свои в Харькове! Примерно минут 30-40 там – и курс на Борисполь!» – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными. Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, речь идет об уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, представителей ГПУ, СБУ, Минобороны, а также экспертов гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске.

Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины. Представители ОРДЛО подтверждают лишь 97.

На протяжении последних полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя он является одним из условий Минских соглашений.

Утром 27 декабря в соцсетях пользователи распространили хэштег #Зустрінь_своїх. Инициаторы акции призвали вечером встретить освобожденных пленных на военном аэродроме Борисполя.

Среди освобожденных из плена боевиков на Донбассе – киборг Александр Морозов и ученый Игорь Козловский.

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