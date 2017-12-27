Украина присоединится к статуту Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О присоединении Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

«Реализация Закона позволит нашей стране использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможность привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов. Участие Украины в IRENA будет способствовать доступу нашей страны к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что присоединение к уставу – это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов.

Напомним, ранее Президент Украины П.Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суде.

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