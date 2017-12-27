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среда, 27 декабря, 2017, 23:45 Политика
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Саакашвили назвал свои первые пять шагов на посту премьер-министра Украины

В Украине нужно полностью изменить систему госуправления, в частности, отменить обладминистрации, райадминистрации и целый ряд агентств полностью закрыть, а Кабмин сократить минимум на 70 процентов.

Об этом в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил третий президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.

Политик, отвечая на вопросы зрителей о том, что он в первую очередь сделал, если бы возглавил Кабинет Министров Украины, отметил, что первым стал бы запрет для олигархов владеть средствами массовой информации и монополизировать сферы, в частности, энергетику, что должно было автоматически снизить тарифы.

«Второе, что нужно сделать, –сократить государственный аппарат как минимум на две трети, а оставшуюся треть выбирать по конкурсу», – отметил гость программы.

Кроме того, считает Михеил Саакашвили, нужно на 90 процентов сократить существующие подзаконные акты, которые не дают бизнесу развиваться.

«Четвертое – это серьезная реформа налоговая и таможенная. Я начал это делать в Одессе, но мне не дали этой возможности», – отметил политик.

А пятым шагом, по его убеждению, должно стать полное изменение системы здравоохранения и образования.

«Не та фэйковая реформа, которую нам подсунули в этом правительстве, которая ничего не даст, потому что они создали новую «кормушку» для хищения денег. А реально – в Грузии я сделал это. Мы за год построили 150 новых больниц, а потом еще 50-т. И каждый житель Грузии имеет доступ к такому же здравоохранению, как в ведущих европейских странах. Бесплатно. Там ни один человек ничего не платит в карман, и в Украине это можно сделать еще лучше», – считает гость программы.

Михеил Саакашвили подчеркнул, что прежде всего следует изменить политическую систему в Украине, снизить налоги, чтобы выросли поступления в бюджет, как это произошло в Грузии.

«Нужно полностью изменить систему госуправления ... Например, полностью отменить областные администрации, районные администрации и целый ряд агентств полностью закрыть; этот Кабмин сократить минимум на 70 процентов, где сидит столько дармоедов», – заявил политик.

Такие шаги, убежден Михаил Саакашвили, приведут к снижению тарифов, повышение пенсий, увеличению бюджета, прекращение выезда людей из страны и к большому количеству инвестиций в Украину.
Михаил Саакашвилипремьер-министрКабминVox Populiоблгосадминистрация
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2017-12-28 04:58:53