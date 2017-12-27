среда, 27 декабря, 2017, 13:49 Политика
Руководство государства встретится с освобожденными заложниками в «Борисполе»
Встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена на Донбассе, запланирована 27 декабря на территории военной площадки аэродрома «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«27 декабря на территории военной площадке аэродрома «Борисполь» состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена», – говорится в сообщении.
Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных.
Ориентировочное время ожидаемой встречи – с 18:00.
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