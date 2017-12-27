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среда, 27 декабря, 2017, 13:49 Политика
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Руководство государства встретится с освобожденными заложниками в «Борисполе»

Встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена на Донбассе, запланирована 27 декабря на территории военной площадки аэродрома «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«27 декабря на территории военной площадке аэродрома «Борисполь» состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена», – говорится в сообщении.

Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных.

Ориентировочное время ожидаемой встречи – с 18:00.
обмен пленными
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2017-12-27 16:39:57