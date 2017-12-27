Продюсер: Музыка России осталась на обочине, поэтому надежда – только на Украину

Если говорить о музыке России, то мы остались на обочине. Это произошло из-за того, что не появились профессионалы, которые могли бы интегрировать шоу-бизнес страны в мировую культуру.

Такое мнение выразил российский музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK

«У нас, в частности в России, был короткий промежуток времени, начиная с 1991-1993 годов, когда можно было выстроить нормальную музыкальную индустрию, где бы работали не только профессиональные артисты, но и весь механизм, который предоставлял бы возможность исполнителям говорить о себе на мировом уровне. Но этого не произошло по многим причинам», –констатировал Михаил Козырев.

Продюсер объясняет, что музыкальная индустрия сегодня – это десятки и сотни людей, которые работают для того, чтобы как только появляется проблеск таланта в каком-то артисте, сразу же пытаться его раскрутить до мирового уровня.

Зато в России этого не произошло из-за того, что не появились профессионалы, которые могли бы интегрировать шоу-бизнес в мировую индустрию, поэтому все попытки были обречены на поражение.

«Если говорить о музыке России, то мы остались на обочине. Я не могу этого сказать и про украинскую музыку, потому что она меня радует с каждым годом все больше. Такое впечатление, что у вас выстраивается нормальная цивилизованная музыкальная индустрия, которая может по крайней мере интегрироваться в европейскую», – отметил музыкальный эксперт.

Например, добавляет он, украинская этно-группа «ДахаБраха» ездит в основном по Европе больше, чем по Украине, и имеет огромный успех.

«Я верю именно в фольклорную составляющую музыки в странах бывшего Советского Союза. Поскольку это уникальный продукт, который мы могли бы предложить Европе. Но этого почему-то не произошло в других странах, поэтому надежда остается только на Украину», – отметил Михаил Козырев.

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