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среда, 27 декабря, 2017, 14:10 Экономика
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Правительство установило для малого бизнеса новые условия использования кассовых аппаратов

Правительство упростило условия осуществления деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг субъектам хозяйствования малого и среднего бизнеса с незначительным объемом расчетных операций.

В частности, постановлением Кабмина от 18 декабря № 984, пересмотрен Перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций, а также предельный размер годового объема расчетных операций, при превышении которого применение РРО – обязательно, пишет «Украинское право».

Уточнение предельного размера годового объема расчетных операций (500 тыс. гривен и 250 тыс. гривен на одно структурное (обособленное) подразделение) позволит субъектам хозяйствования, в состав которых входят несколько отдельных объектов торговли (оказания услуг), не применять РРО, в случае не превышения предельного размера расчетных операций каждым отдельным объектом.

Из Перечня исключено формы и условия предпринимательской деятельности, при осуществлении которых субъекты хозяйствования обязаны применять РРО.
кабинет министровбизнескассовые аппараты
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2017-12-27 16:40:16