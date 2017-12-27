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среда, 27 декабря, 2017, 23:57 Политика
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Порошенко встретился с освобожденными из плена боевиков украинскими заложниками

Президент Украины Петр Порошенко встретился с освобожденными из плена украинскими заложниками.

Как сообщил Порошенко, освобожденных украинских заложников вертолетами доставят в Харьков, откуда будут транспортировать в Киев, передает «Радио Свобода».

После этого обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника.

В течение последних 1,5 года процесс освобождения заложников был заблокирован. 27 декабря на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками произошел обмен заложниками. Обмен был запланирован Донбассе был запланирован обмен пленными по формуле «306 (тех, выдачи кого добиваются поддерживаемые Россией боевики – ред.) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной – ред.)».

Как сообщал корреспондент «Радио Свобода» с места обмена, группировка «ДНР» передало Киеву 58 удерживаемых граждан, среди них – религиовед Игорь Козловский. В свою очередь, боевики группировки «ДНР» на своих сайтах заявили о завершении обмена, однако отметили, что количество уволенных уточняется.

Ранее 27 декабря состоялся обмен заложниками между Киевом и группировкой «ЛНВ». Украинской стороне выдали 16 человек, военных и гражданских, на подконтрольную боевикам территорию Луганщины вернулись, по данным представителей сепаратистов, 73 человека (ранее заявляли о 99 лиц, но часть отказалась возвращаться).

По данным прокуратуры, окончательные цифры обмена по формуле «74 306» – на 73 233.
Петр Порошенкообмен пленными
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2017-12-28 04:58:53