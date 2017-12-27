Освобожденный заложник Козловский: Мое сердце сейчас поет

Освобожденный из заложников так называемой «ДНР» известный украинский историк, преподаватель Игорь Козловский заверил, что несмотря на все пытки и страдания в плену, постоянно чувствовал любовь и поддержку украинского народа.

Об этом он рассказал, выступая после прилета из Донбасса на аэродроме в Харькове, – сообщает Укринформ.

«Мое сердце сейчас поет песню, он поет песню любви к народу Украины. Мы прошли через страдания, через пытки, через боль, через болезни и главное – морально-психологическое давление, но мы постоянно чувствовали любовь нашего народа, любовь людей, которые молились о нас, которые сражались за нас, и это главное. И я люблю вас, люблю тебя, народ Украины», – отметил Козловский.

Он также отметил, что чувствует в своем сердце счастье и ощещиние единой семьи со всем народом Украины.

«Мы действительно единая семья. Нас объединяет не только эта земля, этот воздух, нас объединяет не только наша совместная работа, нас объединяет наше желание сделать так, чтобы каждый из нас был свободным», – подчеркнул ученый.

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