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среда, 27 декабря, 2017, 23:20 События
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Опубликован список украинцев, вернувшихся из плена боевиков

73 украинца вернулись из плена боевиков ОРДЛО, в списке, среди прочих, бойцы батальона «Кривбасс» и «киборги».

Об этом сообщает «Громадское».

В списке освобожденных:

1.Абрамов А.А.

2.Арбузов А.И.

3.Ахмеров. А.А.

4.Бердник Д.А.

5.Белов Ю.С.

6.Бессараб А.Ф.

7.Богдан В.С.

8.Бучок В.М.

9.Віндюк А.В

10.Гаевая Г.Л.

11.Гашпор К.В.

12.Герасименко Н.М.

13.Гладкий С.В

14.Голиков А.А.

15.Шишечка В.М.

16.Даркин А.В.

17.Іовов М.М.

18.Казначеев Е.Г.

19.Калин А.

20.Кириченко Е.

21.Кодьман А.

22.Козловский И.

23.Кононенко Является.М.

24.Кононенко.М.

25.Костенніков А.Т.

26.Канарский Е.Г

27.Коць Л.Г.

Кусков А.А.

28.Кушпиль А.А.

29.Лазаренко А.Ю.

30.Левашов Д.А.

31.Любчук В.П.

32.Ляса И.

33.Морозов А.

34.Неделяєв Е.В.

35.Недосекин В.Бы.

36.Новицкий А.С.

37.Овчаренко В.В.

38.Олейник Е.

39.Петрачкова Е.Г.

40.Політова А.П.

41.Попов А.В.

42.Радовец В.Н.

43.Радулов С.М.

44.Сапожников И.В.

45.Симоненко Есть.В.

46.Сычев Л.М.

47.Синченко Г.А.

48.Соболев М.В.

49.Старченко С.И.

50.Тиренко И.В.

51.Юрбаш П.В.

52.Фомичев В.И.

53.Храмих А.М.

54.Чмерук А.В.

55.Чулга А.М.

56.Чуденцов Есть.

57.Швайко В.Ю.

58.Яковенко И.С.

Фамилии еще 14 освобожденных сейчас уточняются.
пленные боевики
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2017-12-28 04:58:54