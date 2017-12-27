Обмен пленными: люди отказываются возвращаться в «ДНР» и «ЛНР»

Минимум 10-15 человек, которых привезли на обмен на украинских военных, находящихся в заложниках у террористов «Л/ДНР» планируют объявить об отказе переходить на оккупированную территорию уже во время самого обмена.

На пункт назначения возле КПП «Майорск» уже прибыло около десяти автобусов с людьми, которых планируют обменять на украинских заложников.

Журналисту удалось пообщаться с тремя из них. Так, среди них есть человек, которого обвиняют в событиях 2 мая в Одессе. Он находится под домашним арестом. Говорит, что откажется от обмена, вернется в Одессу и будет сидеть под домашним арестом, будет продолжать судиться.

Второй мужчина, который был задержан за кражу в Харькове, заявил, что вообще не понимает, как попал в эти списки боевиков.

Еще один парень не признался, но намекнул, что около полугода находился на оккупированной территории в рядах незаконных вооруженных формирований. Когда он вернулся на подконтрольную Украине территорию, его задержали и приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас он уже отбывает срок. Мужчина говорит, что вернется обратно в украинскую тюрьму, чтобы отсидеть и быть чистым перед законом». «Лучше в тюрьме, чем на обмен», – добавил он.

По словам мужчин, среди них есть еще по крайней мере 10-15 человек, которые хотят отказаться от обмена. То есть их покажут боевикам, что их привезли. Потом они подпишут определенные документы, они приехали на обмен, но обмениваться не желают, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что украинских заложников обменяют на контрольном пункте «Майорское».

Подробнее об обмене пленными читайте здесь.

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