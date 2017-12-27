НБУ разрешил «Укрпочте» предоставлять финансовые услуги

Национальный банк Украины разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная Укрпочта) предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно постановлению Нацбанка №138 от 21 декабря, которое вступило в силу сегодня, на нацоператора почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.

В документе также указывается, что НБУ имеет право отозвать лицензию в случае утраты компанией статуса национального оператора почтовой связи.

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