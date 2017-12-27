Командующего ВМС Украины допрашивают по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене допрашивает как свидетеля командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко. На время аннексии Крыма Воронченко был заместителем командующего ВМС ВСУ береговой обороны – начальником управления войск береговой и территориальной обороны Командования ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Укринформ.

Воронченко во время допроса заявил, что в конце января 2014 года уже имел информацию о незаконном нахождении российских военных в Симферополе. Экс-президент Янукович еще на то время находился в Украине на своей должности. «Черноморские военные части начали брать под охрану свои части и несогласованное передвижение по территории АРК именно в это время. Однако никаких приказов о проведении встречных действий со стороны украинских ВСУ из Киева, из Генштаба ВСУ не поступало», – отметил он.

Воронченко также рассказал, что 27 февраля получил сообщение о захвате админстроений Верховной Рады АРК и Совета министров АРК. «Видео захвата админзданий показали, что этот захват был заранее подготовлен и проведен высокопрофессионально», – сказал он.

На то время, по его словам, в Крыму также были заблокированы аэропорт, железнодорожный вокзал, все объекты инфраструктуры, управления навигации и воинских частей. Блокирование проводили бригады Черноморского флота РФ. Все сети связи были перебиты. Общение с Киевом проводили с помощью мобильной связи.

Воронченко сообщил, что ему неоднократно предлагали перейти на сторону Российской Федерации. Среди предложений звучали предоставление ему нескольких квартир в России и новые высокие должности. За отказ 22 марта 2014 года его взяли в плен военнослужащие РФ на четверо суток. «Они до последнего старались склонить меня на их сторону. Других требований, кроме как перейти на их сторону, не было», – сказал Воронченко.

Он отметил, что уволили его на четвертый день после разговора с контр-адмиралом РФ Валерием Куликовым, который сообщил, что его передадут украинской стороне. «Меня вывезли в наручниках и с мешком на голове под прицелом 6 военнослужащих», – рассказал Воронченко.

На то время практически все украинские военные части на территории АРК были блокированы, отметил Воронченко. Часть военных перешли на сторону врага. Другая часть осталась верными народу Украины.

Как сообщалось ранее, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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