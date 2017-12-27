К судьям в Украине впервые применят «детектор лжи»

Впервые в судебной системе Украины судьи будут проходить полиграф.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

«Для того, чтобы обезопасить судей Высшего антикоррупционного суда от опорочения своей безупречной репутации, впервые в Украине, в судебной системе имею в виду, вводится психофизиологическое исследование. Фактически это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, данным, обманывает человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала», – сказал он.

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