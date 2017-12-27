Для серьезного протеста в Украине нужны вопиющие ошибки власти, – Карасев

Призывы и попытки к «майданизации» страны не привели к революции, потому что недавно была и смена власти, и сама революция. Массовый и серьезный протест может произойти только со временем или из-за вопиющих ошибках власти.

Об этом в эфире проекта «Услышать Украину» (по вторникам в 21:30 на телеканале ZIK) говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Для того, чтобы снова произошла революция, майдан и смена власти, должно состояться широкое объединение политических сил, которые организуются вокруг так называемого негативного консенсуса. Речь идет о правых, левых, радикалах и более умеренных», – рассказал Карасев.

Если же говорить о митингах, которые сейчас происходят в Киеве, то речь идет лишь о локальных протеста, которые сейчас являются сугубо политическими.

«Импичмент президента, Антикоррупционный суд, новое избирательное законодательство является сугубо политическими заявлениями и задачами. К тому же, они не всегда являются массовыми и люди, которые на них выходят, не всегда понимают, для чего нужен Антикоррупционный суд, избирательное законодательство, в чем разница между открытыми, закрытыми списками и смешанной системе», – сказал Карасев.

Он считает, что для массового и серьезного протеста нужно время, вопиющие ошибки власти, возмущающие людей, и социальный порядок дня.

«Все же, социальный протест поднимает очень широкие массы людей. Сейчас вопрос в том, сможет ли локальный по массовости, территорией, политическими методами и целью протест вырасти во что-то глобальнее. Это будет зависеть от того, готовы ли люди выходить на улицу и будет ли власть допускать ошибки. Тем более, что для многих политиков сегодня главным фактором является игра по правилам», – прокомментировал он.

По его мнению, радикализация в политике может изменить правила игры. Поэтому многие политики все же рассчитывают на выборы.

«Например, Юлия Тимошенко выходит во второй тур и тогда власть может сама перейти к ней без радикализации. Более того, радикализация может поменять игру и многие из тех, кто сегодня находятся в рейтинговых лидерах могут оказаться вне её. Поэтому многие политики все же рассчитывают на парламентские, президентские, досрочные парламентские выборы или по графику президентские выборы, а затем парламентские. Тем более, что ждать осталось не долго», – сказал Карасев.

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