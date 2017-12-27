Боксерские бои с участием Ломаченко и Усика попали в ТОП-10 наиболее ожидаемых в 2018 году

Поединки украинских чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика попали в десятку самых ожидаемых в 2018 году по версии Boxing News.

Победный танец Александра Усика / Bad Left Hook

Болельщики и журналисты издания также хотят видеть в следующем году возвращение Тайсона Фьюри, бой-реванш Альварес – Головкин и противостояние российских чемпионов в полутяжелом весе, сообщает xsport.ua.

Возглавляет список самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года бой Джошуа – Уайлдер. Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в 2018 году его главной задачей станет объединение всех титулов и статус бесспорной звезды дивизиона.

ТОП-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года:

1. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

2. Тайсон Фьюри – Джозеф Паркер

3. Джордж Грувз – Крис Юбенк-младший

4. Геннадий Головкин – Сауль Альварес II

5. Кит Турман – Эррол Спенс

6. Василий Ломаченко – Хорхе Линарес

7. Александр Усик – Мурат Гассиев

8. Сергей Ковалев – Дмитрий Бивол

9. Артур Бетербиев – Адонис Стивенсон

10. Мэнни Пакьяо – Амир Хан

Недавно чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) обратился к болельщикам с просьбой помощи в выборе следующего соперника. В своем Twitter украинский боксер открыл голосование, которое продлится до 30 декабря.

Наиболее ожидаемыми соперниками Василия Ломаченко сейчас есть Майки Гарсия и Джервонта Дэвис.

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