Боксерские бои с участием Ломаченко и Усика попали в ТОП-10 наиболее ожидаемых в 2018 году

Поединки украинских чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика попали в десятку самых ожидаемых в 2018 году по версии Boxing News.
Победный танец Александра Усика / Bad Left Hook
Болельщики и журналисты издания также хотят видеть в следующем году возвращение Тайсона Фьюри, бой-реванш Альварес – Головкин и противостояние российских чемпионов в полутяжелом весе, сообщает xsport.ua.
Возглавляет список самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года бой Джошуа – Уайлдер. Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в 2018 году его главной задачей станет объединение всех титулов и статус бесспорной звезды дивизиона.
ТОП-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года:
1. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
2. Тайсон Фьюри – Джозеф Паркер
3. Джордж Грувз – Крис Юбенк-младший
4. Геннадий Головкин – Сауль Альварес II
5. Кит Турман – Эррол Спенс
6. Василий Ломаченко – Хорхе Линарес
7. Александр Усик – Мурат Гассиев
8. Сергей Ковалев – Дмитрий Бивол
9. Артур Бетербиев – Адонис Стивенсон
10. Мэнни Пакьяо – Амир Хан
Недавно чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) обратился к болельщикам с просьбой помощи в выборе следующего соперника. В своем Twitter украинский боксер открыл голосование, которое продлится до 30 декабря.
Наиболее ожидаемыми соперниками Василия Ломаченко сейчас есть Майки Гарсия и Джервонта Дэвис.