Аренда госимущества в Украине принесла в бюджет более 1 млрд грн прибыли

По состоянию на 22 декабря, Фонд государственного имущества обеспечил поступление в бюджет 1,041 млрд гривен от аренды государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам председателя ФГИ Виталия Трубарова, это один из лучших показателей за все годы, когда фонд передает имущество в аренду и совпадает с ранее прогнозируемыми. «Сегодня в базе фонда 5813 объектов, которые можно взять в аренду. Они все размещены на сайте ФГИ в открытом доступе. И Фонд заинтересован в том, чтобы органы управления передавали как можно больше объектов для аренды. Наряду с приватизацией аренда является действенным механизмом для развития государственного имущества», – отметил Трубаров.

Напомним, Фонд государственного имущества утвердил список предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. в частности, в перечень входит ряд энергетических компаний, а именно, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.

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