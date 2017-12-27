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среда, 27 декабря, 2017, 15:36 Спорт
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Андрей Павелко: Финансы, выделенные на ремонт «Олимпийского» – это не деньги под финал ЛЧ-17/18

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с подготовкой НСК «Олимпийский» к финалу Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18.

«Финансы, которые были выделены на ремонт «Олимпийского» – это не деньги под финал Лиги чемпионов, а для того, чтобы существовала арена и отвечала современным требованиям. Это не прописано УЕФА, а текущий ремонт стадиона, который не делали шесть лет.

Эти деньги направлены на то, чтобы стадион был готов к любым соревнованиям, – сказал глава Федерации футбола Украины.

Ранее стало известно, что на ремонтные работы киевской арены было выделено 103 миллиона гривен.

Напомним, финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18 состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский» 26 мая 2018 года.
ФутболЛига ЧемпионовНСК ОлимпийскийАндрей Павелко
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2017-12-27 16:40:19