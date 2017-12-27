Алена Бабак: Платежки за комуслуги должны поступать до 10 числа

Платежки за коммунальные услуги должны приходить потребителям не позднее 10 числа. Тем потребителям, которым они приходят позже, пока не стоит волноваться, потому что пеню начнут начислять с 2019 года.

Об этом в эфире программы «Zіткнення» с Роксаной Руно на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Алена Бабак отвечая на вопрос, нужно ли будет платить пеню, если платежка пришла позже рекомендуемой даты оплаты.

«Конечно, платежка должна приходить вовремя. Это абсолютно не нормально, что платежка приходит с опозданием. Если говорить очень конкретно, то платежка должна приходить до 10-го числа месяца», – пояснила гостья программы.

По ее словам, на данный момент пеня начисляться не будет.

«До 2019 года никакой пени за несвоевременную оплату начисляться не будет. Если платежка будет оплачена позже, человек сейчас не будет иметь никаких финансовых санкций», – отметила Бабак.

Также гость программы экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко подытожил, если потребителям же начислили пеню, то это откровенный обман.

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