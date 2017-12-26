Во время войны или революции в стране происходит взрыв новой культуры, – художник

Режиссер, художник Влад Троицкий. Скриншот с видео

Сейчас только происходит рождение Украины. Она еще не родилась, есть только предчувствие, что это может быть либо волшебное, либо ужасное дитя.

Такое мнение в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным (по понедельникам в 21:30 на телеканале ZIK) выразил режиссер, художник Влад Троицкий.

«Когда в стране начинается война или революция, обычно происходит взрыв новой культуры, которая является антитезой предыдущей. Когда культуру наполнял классицизм или имперская культура царской России, после их уничтожения возникала энергия символистов, авангардистов», – отметил Владислав Троицкий.

По его словам, такая ситуация в свое время была в Харькове и Санкт-Петербурге, но не было в Киеве, ведь он по своей сути «не имел развитой урбанистической культуры».

«Феномен Харькова в 30-е годы прошлого века заключался в том, что среди руководства тогдашней Украины были очень образованные люди. И, например, первой, кто нуждался в спектаклях Курбаса, была местная элита. Сначала такие мероприятия посещали они, а потом обычная публика, но не так массово. Однако это было этаким «деликатесом», – рассказывает режиссер.

Также он отметил, что сейчас только происходит рождение Украины. Она еще не родилась, есть только предчувствие, что «это может быть либо волшебное, либо ужасное дитя».

«Есть достаточно много романтических ожиданий. Но для того, чтобы формировать страну и ее сознание, нужно формировать культуру, которая маркировала тебя как украинца и для мира, и для тебя самого», – подчеркнул художник.

Он рассказал, что в общении с молодыми людьми довольно часто спрашивает у них, как бы они ответили на вопросы иностранных друзей о том, что такое Украина.

«На самом деле я практически ни разу не услышал никакого конкретного ответа, конечно кроме того, что Украина – это война, коррупция, Чернобыль, чернозем и фольклор», – заметил Влад Троицкий.

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