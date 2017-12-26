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вторник, 26 декабря, 2017, 0:33 Львов
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Во Львове из рождественской шопки похитили люльку с Иисусом

В воскресенье вечером, 24 декабря, неизвестный мужчина похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом.

Об этом передает Львовский портал со ссылкой на «Муниципальную стражу».

Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шортах, который исчез с колыбелью в подъезде одного из домов.

Фото: Львівський портал
Фото: Львовский портал

«Зачем он это сделал – неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом дежурному патрулю Муниципальной стражи», – рассказали правоохранители.

Полицейские, которые прибыли на место, обыскали подъезд, в который вошел вор, и обнаружили там пропавшую часть установки.

В итоге Иисус вернулся на свое место в яслях.
львоврождествокража
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2017-12-26 03:42:55