В России перенесли третий запуск ракеты-носителя с нового космодрома «Восточный»

Запуск ракеты-носителя с нового российского космодрома «Восточный», который был запланирован на конец января, перенесли на начало февраля.

Об этом сообщает российское издание «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», – рассказал собеседник агентства.

Ракета-носитель «Союз-2.1 а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» номер три и номер четыре уже на космодроме, добавил он.

Ранее планировалось, что третий запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» состоится 26 января.

Первый пуск состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже запланированного. Запуск, за которым на космодроме наблюдал президент РФ Владимир Путин, был перенесен на день из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления.

Второй запуск ракеты-носителя состоялся 28 ноября 2017 года. Запуск прошел в штатном режиме, однако на этапе выведения спутников на орбиту произошел сбой. Аппарат «Метеор-М» и еще 18 спутников были потеряны.

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