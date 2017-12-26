В Полтавской области микроавтобус врезался в грузовик, есть погибший

На Полтавщине в результате ДТП, произошедшего утром в субботу вблизи села Новофедоровка Чутовского района, один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

«После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично съехал на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков. В результате аварии двух человек (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажирка, жительница Харьковщины) с телесными повреждениями доставили в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии скончался», – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

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