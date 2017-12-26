live
Aнонси
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
26 грудня, вівторок
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук
26 грудня, вівторок
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
27 грудня, середа
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 26 декабря, 2017, 0:23 События
Читати новину українською
В Полтавской области микроавтобус врезался в грузовик, есть погибший

На Полтавщине в результате ДТП, произошедшего утром в субботу вблизи села Новофедоровка Чутовского района, один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

«После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично съехал на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков. В результате аварии двух человек (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажирка, жительница Харьковщины) с телесными повреждениями доставили в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии скончался», – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

 
ДТППолтавская область
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-26 03:43:00