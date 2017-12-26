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вторник, 26 декабря, 2017, 11:48 Мир
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В Брюсселе ответили Литве на ее предложение отменить переход на летнее время

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос перехода на летнее время, но подчеркивает, что летнее время и отказ от него надо согласовывать на уровне Евросоюза, а нынешние правила позволяют экономить электроэнергию.

Так чиновники в Брюсселе прокомментировали инициативу парламента и правительства Литвы, связанную с инициированием пересмотра директивы перехода на летнее время, передает Delfi.

Представители ЕК подчеркивают, что цель согласования вопроса летнего времени и его отмены на уровне ЕС – избавиться от проблем, особенно в сфере транспорта, логистики и энергетики, которые возникли бы, если вопрос изменения периода не координировали.

По данным чиновников ЕК, в подготовленном 10 лет назад отчете по этой директиве сказано, что директива соответствующая и способствует экономии электроэнергии.

В 2014 году по заказу ЕВРОКОМИССИИ было проведено исследование, которое пришло к подобному выводу: если бы в ЕС летнее время не координировали, это принесло бы неудобства компаниям и жителям.

Напомним, что власти Литвы решили начать консультации с Еврокомиссией и странами-членами ЕС относительно пересмотра необходимости перехода на летнее время.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что такое решение было принято с учетом общественного мнения. В этом году были представлены результаты опроса, показавшие, что 79% жителей Литвы высказываются против перехода на летнее время.

Летнее время ежегодно вводят в большинстве стран ЕС и Северной Америки. Сторонники этого порядка говорят, что светлые вечера летом позволяют экономить электроэнергию, побуждают людей проводить время на улице, снижают число ДТП и вероятность преступлений. Критики этого порядка утверждают, что перевод часов раздражает людей, приводит к временному расстройству здоровья, кроме этого, люди не видят явных доказательств экономической выгоды этого порядка.
ЕСЛитвалетнее время
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2017-12-26 16:01:30