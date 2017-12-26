В 2018 году Индия войдет в пятерку стран с крупнейшей экономикой, – прогноз экспертов

По оценкам экономистов британского исследовательского института CEBR, в 2018 году состав пяти крупнейших экономик претерпит изменений. Вместо Великобритании на пятое место выйдет ее бывшая колония – Индия, составив компанию США (первое место), Китая (второе место), Японии (третье место) и Германии (четвертое место).
Объединенное Королевство и Франция занимают соответственно шестое и седьмое место. В то же время к 2020 году Великобритания опустится ниже за Францию, прогнозируют специалисты. Впрочем негативный эффект от Brexit, вероятно, будет не таким сильным, как этого опасались, пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с опубликованным во вторник, 26 декабря, прогнозом организации.
Аналитики попытались заглянуть и в далекую перспективу: в 2032 году, прогнозируют они, Китай обгонит США и станет страной с крупнейшей экономикой на планете. Предыдущие прогнозы говорили о 2031 годе, однако протекционистские заявления президента Дональда Трампа пока серьезно не сказались на глобальной торговле.
Зависимая от экспорта энергоресурсов Россия до 2032 года скатится с текущего одиннадцатого места на семнадцатое, считают в CEBR.
Расчеты экспертов базировались на сравнении ВВП стран, пересчитанного в доллары США, сообщает DW.
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