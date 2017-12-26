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вторник, 26 декабря, 2017, 13:28 Экономика
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Украина продлила запрет на экспорт золота и серебра

Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров №1018 от 20 декабря «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год», опубликованном в газете «Урядовый курьер» 23 декабря.

Согласно опубликованному постановлению, правительство сохранило лицензирование экспорта и импорта товаров с озоноразрущающими веществами, а также импортированных из Македонии товаров в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.
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2017-12-26 16:01:36