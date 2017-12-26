Таран: Не вижу вследствие блокады Донбасса ни победителей, ни побежденных

Блокада Донбасса стала достаточно серьезным ударом по экономике государства. Однако с другой стороны Украина должна что-то делать, чтобы уменьшать зависимость от предприятий на неподконтрольных территориях.

Об этом отметил политолог Сергей Таран в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).

«По подсчетам международных экспертов, потери для экономики Украины вследствие блокады ОРДЛО составили до 2% ВВП Поэтому можно констатировать, что это достаточно серьезный удар по экономике. Однако, с другой стороны, Украина должна была что-то делать, чтобы уменьшать зависимость от предприятий на неподконтрольных территориях», – уверен Таран.

Следовательно, по его мнению, вследствие блокады нет ни победителей, ни проигравших.

«Вопрос не в том. Стоило или нет, начинать блокаду, а в том, что нужна целостная стратегия, что именно делать с оккупированными территориями. И если эта стратегия заключается в том, что нам эти территории нужно забыть, то блокада является абсолютно логичной. Но если цель такая, чтобы освободить эти территории, то блокада не является действенным механизмом, поскольку должен быть доступ к мирному населению», – проанализировал политолог.

Эксперт считает, что сейчас власть придерживается того, чтобы не отделять эти территории, а создавать дипломатическое давление на Россию, ослаблять ее экономически, тем временем укреплять армию, чтобы она, наконец, смогла освободить Донбасс и забыть об оккупантах.

«Есть и другая стратегия, которую сейчас озвучивают отдельные сторонники «Самопомощи», но не до конца. Она заключается в том, чтобы изолировать эти территории, сказать, что они оккупированы, а значит Украина к ним не имеет никакого отношения. Но что делать дальше с таким планом – не понятно.

Безусловно, есть и третья стратегия, которую озвучивает партия «Оппозиционный блок». Но там вообще нет о чем говорить, потому что это фактически план того, как пойти и сдаться Путину», – отметил Сергей Таран.

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