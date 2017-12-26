Стали известны тезисы законопроекта об Антикоррупционном суде

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, внесенного Президентом Украины Петром Порошенко, «О Высшем антикоррупционном суде».

Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект «направлен на определение принципов организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности».

В частности, Высший антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, который должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, которые содержат коррупционную составляющую.

Отмечается, что законопроектом предусматривается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины.

При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах – должностей антикоррупционных судей на местах – следственных судей в антикоррупционных уголовных процессах, учитывая возможные загрузки и риск влияния региональных элит.

Также законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах.

Согласно с законопроектом будет возглавлять Высший антикоррупционный суд председатель этого суда, который будет избираться на пост и будет освобождаться от должности в порядке, установленном Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» (избираться на должность собранием судей Высшего антикоррупционного суда из числа судей этого суда).

Отмечается также, что для назначения на должность судьи Высшего антикоррупционного суда гражданин Украины должен быть не моложе 35 лет, иметь стаж работы на должности судьи не менее 5 лет или иметь ученую степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, или иметь опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения как минимум 7 лет, или иметь совокупный стаж (опыт) такой работы (профессиональной деятельности) менее 7 лет и иметь значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека.

Одновременно законопроектом устанавливаются ограничения для назначения на должность судьи Высшего антикоррупционного суда отдельных категорий лиц в связи с пребыванием на определенных должностях в государственных органах или занятием определенной деятельностью.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в ВР зарегистрировали законопроект «О Высшем антикоррупционном суде», внесенный Президентом Украины Петром Порошенко.

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