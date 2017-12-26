Сеитаблаев рассказал, почему в Украине нет настоящей школы кино

В Украине была разрушена старая школа кино, а новая еще не сформировалась. Несмотря на это, сейчас есть определенный ренессанс украинского кино.

Об этом в эфире программы »HARD с Влащенко« на телеканале ZIK заявил украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

«Я согласен с тем, что на месте старой школы кинематографии, еще новая украинская не сформировалась. Я согласен, что настоящей школы еще видимо не появилось. Из многих причин. Потому что действительно это было разрушено», – отмечает режиссер.

Вместе с этим, он убежден, что сейчас есть определенный ренессанс украинского кино. Есть специалисты, которые могут и готовы передать свои знания и свой опыт следующему поколению, но для этого необходима база, определенная поддержка.

«Сегодня я знаю с десяток людей, которые могли бы передать свой опыт как операторов, режиссеров и сценаристов. Их не много, но они есть. Если сделать для этого базу с новой техникой, с теплым помещением, в человеческих условиях, то и будут специалисты. Сейчас есть те люди, которые могут этому научить. Вообще говорят, что профессии режиссера, или актера невозможно научить, но можно научиться. Есть люди, у которых уже есть практический и теоретический опыт, которые бы могли их передавать и некоторые уже это делают. Но прочной, сформированной базы еще нет. Но мы будем стараться это развивать», – уверяет Сеїтаблаєв.

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