Сеитаблаев: Аннексия Крыма состоялась бы в любом случае

Возможно, если бы крымские татары вышли к Верховной Рады Крыма, то аннексии не произошло. Но более вероятно, что пролилось бы много крови, ведь аннексия была хорошо просчитанной в части военной стратегии.

Такое мнение высказал украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Режиссер рассказал, что был свидетелем начала аннексии Крыма и отметил, что это были дни полной беспомощности местной власти.

«Аннексия Крыма для меня была внутренней катастрофой. Ведь именно в те дни я находился в Крыму, и хорошо помню застывший воздух и ощущение беспомощности, когда ни одного человека нет в ценре города. Окна моей квартиры, которую я снимал, выходили на здание Кабинета министров Крыма, поэтому я это все видел собственными глазами», – вспоминает Ахтем Сеитаблаев.

Он заметил, что с самого начала считал, что началась аннексия, даже до официальной информации от украинской власти.

«Когда мне позвонили мои друзья из Киева и спросили, что происходит, то я почему-то с самого начала считал это аннексией. В этот же день вечером я уехал из Крыма, и только тогда узнал, что действительно произошла оккупация», – рассказал режиссер.

По его мнению, аннексия полуострова произошла бы в любом случае, поскольку была хорошо просчитанной в части военной стратегии.

«Большинство тех, кто служил в Вооруженных силах Украины в Крыму были крымчанами. Также большая часть сотрудников СБУ были местными, и мы знаем, что они остались в Крыму служить уже в другой стране. Поэтому мне кажется, что силовым способом не возможно было удержать Крым», – считает Ахтем Сеитаблаев.

Он предположил, что, возможно, если бы крымские татары вышли к Верховной Раде Крыма, то аннексии не произошло бы, а возможно, было бы много крови. Ведь учитывая то, как себя ведет Путин, то вопрос Крыма, очевидно, был для него чрезвычайно важным.

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