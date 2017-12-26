Сегодня в Киеве была самая теплая ночь за последние 136 лет

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году», – написала Н.Диденко.

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