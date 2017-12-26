Савченко рассказала, что один из украинских пленных в ОРДЛО отказывается от обмена

Во время обмена заключенных между Украиной и ОРДЛО, который должен состояться 27 декабря, обменяют не всех, кого хотелось бы. Но это даст толчок для последующих обменов.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины Надежда Савченко.

«Я согласна с тем, что если хоть одна фамилия будет не совпадать в списках обменов, то это будет свидетельствовать о недобропорядочности с той стороны, которая начнет менять фамилии или не давать тех людей, которые были заявлены и подтверждены. Будет очень обидно, если хоть одна сторона это сделает. С другой стороны я надеюсь, что хватит у всех хладнокровия и спокойствия при обмене, чтобы не начать за это поднимать и срывать обмен. Можно забрать и неподходящих людей, потом все равно будет второй этап», – убеждена народный депутат.

Кроме этого, она добавила, что в списках на обмен могут быть люди, которые не захотят возвращаться с обеих сторон. Савченко говорит, что пытается контролировать этот процесс, чтобы об этом не стало известно во время обмена.

«Были такие случаи. Я держу связь с тюрьмами, теми кто находится и готовится к обмену с нашей стороны. Я имела возможность говорить с нашими ребятами, то там действительно один отказался возвращаться. Я это лично подтвердила и предоставила данные СБУ. Здесь также есть такие, которые не хотят возвращаться. Они боятся, что не будет амнистии», – объясняет Савченко.

В частности, по словам госпожи Савченко, она объяснила всем сепаратистам с нашей стороны, что этот процесс настолько долгожданный для многих семей, что им лучше согласиться на обмен. Если отказываться, то уже на той стороне.

«Я сказала им, что они смогут спокойно вернуться в Украину. Пройдет определенное время, а они все таки граждане Украины, если они захотят быть временно переселенными они смогут покинуть оккупированные территории. То что в последний момент кто-то будет отказываться, я думаю на это не будут обращать внимание. Я думаю всем хватит терпения пройти этот рубеж. Потому что дальше это даст толчок и развяжет руки для таких же обменов», – уверена гостья программы.

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