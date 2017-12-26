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вторник, 26 декабря, 2017, 0:48 Власть
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Саакашвили предположил, что завтра на суде будут созданы условия для его экстрадиции

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили уверен, что 26 декабря Окружной админсуд м.Киев откажет ему в статусе «временной защиты», чем создаст условия для его выдворения из Украины.

Об этом Саакашвили заявил в понедельник на своей странице в Facebook.

«26 декабря в 13:30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (вул.Петра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе «временной защиты» и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Я иду в суд», – заявил он.

Саакашвили также прокомментировал заявление главы Минюста Украины Павла Петренко относительно того, что адвокаты лидера РНС уже использовали все возможные инструменты для затягивания рассмотрения его экстрадиции.

«Петренко врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, которым я являюсь в соответствии с украинским и международным законодательством», – отметил Саакашвили.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадиции Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявлял, что готовит ходатайство в Минюст, в котором приведет аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке. Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – «Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности».

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде рассматривали избрания меры пресечения задержанному лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили.

Суд отпустил экс-президента Грузии на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева относительно избрания меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли на 3 января.

 
Михаил Саакашвилисудыэкстрадиция
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2017-12-26 03:43:00