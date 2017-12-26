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вторник, 26 декабря, 2017, 22:57 Экономика
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Россияне решили продать нефтяные месторождения на шельфе Крыма с аукциона

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы.

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, эти участки будут принадлежать к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензий по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, крымчан начнут штрафовать за украинские номера.

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2017-12-27 04:20:22