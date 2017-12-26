вторник, 26 декабря, 2017, 22:57 Экономика
Россияне решили продать нефтяные месторождения на шельфе Крыма с аукциона
Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы.
Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, эти участки будут принадлежать к участкам недр федерального значения.
Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензий по итогам тендеров будет принимать правительство.
Напомним, крымчан начнут штрафовать за украинские номера.
Читайте также: Крымские правозащитники направили Путину подарки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.