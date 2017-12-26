Режиссер «Киборгов»: Для военных важно, что о них знают

Эти люди хорошо понимают, в какой стране они хотят жить. И именно о них и для них мы сняли фильм «Киборги».

Такое мнение высказал украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Режиссер военной драмы «Киборги» отметил, что ему довольно часто говорили и сейчас продолжают говорить, что фильм о событиях в Донецком аэропорту появился слишком рано. Мол, обычно фильмы на такие болезненные темы выходят через определенный временной интервал в 5-10 лет и больше.

«Но для меня главное, чтобы не было поздно. Мне лично не нужно много времени, чтобы понять, что Московия пошла войной на мою страну, что я являюсь свидетелем, а иногда, надеюсь, и соучастником того, что называется рождением новой политической украинской нации», – подчеркнул Ахтем Сеитаблаев.

По мнению режиссера, инициаторами рождения таких идей и новых смыслов является в основном образованная молодежь, которая была на Майдане, а многие пошли и дальше – с оружием защищать свою страну.

«Эти люди хорошо знают, в какой стране они хотят жить. И именно о них и для них мы сняли наш фильм «Киборги». Я довольно часто встречаюсь с такими людьми, с военными, и точно знаю, что для них является важным моментом, когда они понимают, что о них знают. Когда они понимают, что много людей в стране не отделились от того, что в стране идет война», – рассказал Сеїтаблаєв.

Он отметил, что довольно часто возникает ощущение, что украинцы живут в двух параллельных мирах – где война, и где ее нет. Но военные и сами говорят о том, что воюют ради того, чтобы происходили культурные мероприятия, чтобы люди отдыхали и пили кофе, чтобы страна дальше жила.

«Надеюсь, что наш фильм вышел своевременно, и что мы сделали еще один шаг, чтобы через культуру, через кино, напомнить, что все мы являемся частью одного целого. Именно поэтому в рамках проката фильма «Киборги» мы предложили акцию «Я неравнодушен», а затем 5 гривен с каждого билета пойдут на помощь семьям погибших», – подчеркнул режиссер «Киборгов».

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