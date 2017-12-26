Пять европейских стран уже поставляют в Украину летальную оружие

По состоянию на сегодня пять восточноевропейских стран поставляют в Украину летальную оружие.

Об этом заявил Павел Барбул, директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое специализируется на торговле военными технологиями, передает Радио Свобода.

По его словам, в основном в Вооруженные Силы Украины закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря. «В частности это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы – 100 мм и 152 мм – это то, что из неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но да – мы это поставляем», – сообщил Барбул.

Также директор спецэкспортера рассказал, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения относительно продажи Украине летального оружия.

«Ситуация поставки летального оружия воюющей стране, являются ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже в течение двух лет», – отметил Барбул. Он также подтвердил, что в этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США – партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.