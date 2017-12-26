Провозглашение независимости Украины в 90-х было лишь формальностью, – Солонтай

После революции украинцы начали бороться за свободу, а значит, обрели подлинную независимость. Одним из доказательств этого является наше развитие, которое кардинально отличается от российского.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «В глаза» (по понедельникам в 22:30 на телеканале ZIK) сказал политический эксперт Александр Солонтай.

Эксперт убежден, что только после революции мы получили независимость.

«Существует мнение, что в Украине после революции стало хуже. У нас нет доллара по восемь, есть война на востоке, обнищание экономики, еще худший режим. Я с этим совершенно не согласен. Ситуация выглядит так: благодаря Майдану Украина действительно получила независимость. Ведь сам факт войны с Россией свидетельствует о том, что наши направления развития разошлись», – комментирует эксперт.

Солонтай отметил, что провозглашение независимости Украины в девяностых было лишь формальностью.

«Такого прорыва, как сейчас, не было в девяностых. Тогда Украина формально объявила независимость, а реально залезла в СНГ. При Кучме тоже украинцы добра не знали, ведь он бегал на поклоны в Кремль. При Ющенко мы не были свободны. Напомню, тогда парламент не смог проголосовать за решение о вступлении в НАТО. Это все свидетельствует о том, что Украина сама по себе независимой не была», – объясняет гость студии.

Именно Евромайдан был рубиконом к понятию «свобода», отметил политический эксперт.

«У людей появилось реальное стремление жить в свободном государстве. Подтверждением этому стали соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим, а также усиление экономических отношений с западом. К тому же, мы держим линию фронта, не давая России оккупировать остальные территории», – добавляет Александр Солонтай.

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