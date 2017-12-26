Представитель МВФ в Украине назвал главный риск госбюджета-2018

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Фото: Минфин Украины

Наибольший риск государственного бюджета Украины на 2018 год – слишком быстый рост расходов, опережающий рост экономики страны.

Об этом в комментарии Экономический правде сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он напомнил, что сейчас у МВФ с Украиной есть четырехлетняя программа, срок которой истекает в марте 2019 года.

«Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий», – заявил Люнгман.

«В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы», – отметил представитель МВФ в Украине.

По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей: первая – сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне, вторая – контроль текущих расходов, как фонд зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли, третья – внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстом росте текущих расходов – темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости», – заявил Люнгман.

«Не менее важно, чтобы положенные в основу бюджета-2018 ожидания были реалистичными. Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнования государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки», – подытожил он.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря приняла госбюджет-2018.

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