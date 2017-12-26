Не знаю ни одного государства, где бы люди говорили хорошо о реформах, – экс-премьер Литвы

Надо понять, что реформы не бывают популярными. Я не знаю ни одного государства, где люди были бы ими довольны. В Литве также была такая ситуация.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил премьер-министр Литвы (1999-2000, 2008-2012) Андрюс Кубилюс.

«Украина внедряет много реформ. Но когда мы смотрим сбоку, то видим, что вы могли бы сделать больше. С другой стороны понимало, что людям не нравятся реформы. Я не знаю ни одного государства, где люди были бы довольны реформами. Литва не исключение. Не помню ни одной реформы, где граждане сказали бы, как прекрасно, что правительство их проводит. То есть нужно понять, что реформы не бывают популярными», – отметил господин Кубилюс.

С другой стороны, по его убеждению, нужно, чтобы люди видели какую-то большую перспективу, и в том числе перспективу членства в ЕС, которую не смотря на то, нравятся ли им реформы, они хотели бы достичь.

«В нашем случае это помогло пройти через все не очень популярные реформы в 90-х годах», – отметил гость программы.

Бывший премьер Литвы считает, что Украина проходит тот путь, который они проходили в середине 90-х годов.

«ЕС поставил нам требование проводить непопулярные реформы. Они сначала не давали привлекательного результата или давали такой результат, который общество не могло понять. Например, реформа в энергетическом секторе, которую проводит Украина. Для государства уменьшение дотаций в энергетику это хорошо, но люди этого не чувствуют и не понимают, почему это нужно делать. Однако эти действия необходимы для закладки фундамента роста экономики. Поэтому через некоторое время вы увидите как экономика в Украине начнет значительно быстрее расти», – сказал Андрюс Кубилюс.

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