Нацгвардия испытала новый специализированный бронеавтомобиль «Дозор-Новатор»

В Национальной гвардии Украины прошло испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор».

Об этом говорится на Facebook-странице МВД Украины.

Бронеавтомобиль сконструировали с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.

В отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа, сообщили в МВД.

На Facebook-странице Нацгвардии сообщают, что бронеавтомобиль разработало предприятие «Украинская бронетехника» специально для потребностей Нацгвардии.

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