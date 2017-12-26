Нацгвардия испытала новый специализированный бронеавтомобиль «Дозор-Новатор»

В Национальной гвардии Украины прошло испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор».
Об этом говорится на Facebook-странице МВД Украины.
Бронеавтомобиль сконструировали с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.
В отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа, сообщили в МВД.
На Facebook-странице Нацгвардии сообщают, что бронеавтомобиль разработало предприятие «Украинская бронетехника» специально для потребностей Нацгвардии.