На Прикарпатье построят стадион для биатлона за 50 миллионов гривен

Заместитель председателя областной государственной администрации Ивано-Франковской области Игорь Пасичняк сообщил, что к руководству ОГА обращалась Федерация биатлона Украины с просьбой поддержать проект строительства биатлонного стадиона.

На Прикарпатье построят биатлонный стадион / MirBiatlona



Как сообщает местное издание kurs.if.ua из государственного бюджета область получит на стадион 50 млн грн субвенции.

На сессии облсовета депутаты включили эти средства в проект областного бюджета на 2018 год. Где именно может быть построен стадион, пока неизвестно.

Председатель облсовета Александр Сыч призвал депутатов давать предложения относительно места для строительства стадиона.

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