На Прикарпатье построят стадион для биатлона за 50 миллионов гривен

Заместитель председателя областной государственной администрации Ивано-Франковской области Игорь Пасичняк сообщил, что к руководству ОГА обращалась Федерация биатлона Украины с просьбой поддержать проект строительства биатлонного стадиона.
На Прикарпатье построят биатлонный стадион / MirBiatlona
Как сообщает местное издание kurs.if.ua из государственного бюджета область получит на стадион 50 млн грн субвенции.
На сессии облсовета депутаты включили эти средства в проект областного бюджета на 2018 год. Где именно может быть построен стадион, пока неизвестно.
Председатель облсовета Александр Сыч призвал депутатов давать предложения относительно места для строительства стадиона.