Мы еще 20 лет будем достигать уровня жизни 2013 года, – эксперт

Каждый рабочий день дает Украине около 0,4% прироста внутреннего валового продукта. Большое количество праздников и отдыха отдаляет украинцев от вожделенной зажиточной жизни.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Генеральный директор Украинской ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Для тех, кто скучает за отсутствием в 2018 году новогодних праздников скажу, что работа с первых дней года даст Украине дополнительно не менее 1% роста ВВП. Каждый рабочий день дает стране около 0,4% прироста внутреннего валового продукта. В Украине де-факто существуют большие январские и майские праздники. Но такие обычаи подходят состоятельным странам, которые имеют мощную экономику. Для тех, кто падает или только поднимается подобные привычки – вредны для экономики и собственного кошелька. Это память о годах, когда наша страна росла, а праздничные дни, которые приходятся на выходные, потом также являются выходными», – написал Алексей Дорошенко.

В 2015 году таких дней было шесть. Из стран, которые Ассоциация поставщиков изучала, только в Польше есть похожее правило. Но оно касается праздников, которые приходятся на субботу. Такой день у них также будет выходным. В то же время работодатели самостоятельно определяют день, когда работники отдыхают.

«В нашей стране, где ВВП упал в два раза и сейчас растет темпами по 2% ежегодно, каждый процент важен. Иначе мы еще 20 лет будем достигать уровня жизни 2013 года. Кто-то скажет, что лучше поднимать экономику за счет эффективности труда. Но для этого необходимы деньги, которые будут инвестироваться в производство. А с деньгами, как на внутреннем рынке, так и с иностранными инвестициями имеем большую проблему», – считает Алексей Дорошенко.

Поэтому, по мнению эксперта, когда дело касается развития страны и повышения уровня жизни, то отдыхом необходимо жертвовать.

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