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вторник, 26 декабря, 2017, 12:13 Экономика
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Главным трендом 2018 года станут овощи черного цвета

В Великобритании самый большой рынок фруктов и овощей Ковент-Гарден, который снабжает продуктами 20 лучших ресторанов Лондона, сообщил, что черные овощи станут главным трендом 2018 года.

Об этом сообщает agro-smart.

В следующем году растительная продукция черного цвета станет популярнее фиолетовой, которая была востребована в этом году. В новом году покупатели рынка увидят все оттенки черного: черный редис, черную сладкую американскую кукурузу, черный шотландский картофель и черную капусту.

Эти тенденции рынок обнародовал в рамках своего ежегодного отчета основанного на углубленном опросе своих 100 местных трейдеров. Также, хитом года могут стать гигантские лимоны, чья мякоть используется в приготовлении блюд.

Напомним, что в 2017 году наибольший спрос был на капусту всех сортов. На втором месте – ягоды, выращенные в Великобритании (малина золотого цвета, белая и зеленая клубника, розовая голубика). На третьем месте – батат и помидоры.

Ожидается, что рост растительной продукции в 2018 году будет стимулировать моду на вегетарианское питание и органические продукты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае выращивают черные алмазные яблоки.
Великобританияовощи
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2017-12-26 16:02:06